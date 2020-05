Rachel Weisz su Black Widow: difficile ritornare in forma per il ruolo dopo aver partorito

I fan di Black Widow dovranno aspettare ancora un po' prima di vederla al fianco di Scarlett Johansson, ma sappiamo già che Rachel Weisz non ci deluderà: si è davvero impegnata per rappresentare il suo personaggio al meglio, nonostante avesse dato alla luce una bambina poco tempo prima delle riprese.

"Credo che tutte le donne lo riterrebbero davvero arduo. Non ero nella forma perfetta, mettiamola così. È stata una buona motivazione per fare qualcosa come il Pilates e la cardio dance...", ha rivelato l'attrice ad Harper's Bazaar UK.

Interpreterà Melina Vostokoff, una sorta di figura materna per la Natasha Romanoff di Black Widow. Come tutte le produzioni Marvel, anche questa sarà largamente incentrata sull'azione, e possiamo aspettarci che i produttori abbiano richiesto come sempre una forma fisica perfetta ai vari interpreti. L'attrice cinquantenne si è dovuta allenare ancora più duramente, visto che le riprese sono iniziate meno di un anno dopo la nascita di sua figlia, avuta insieme al marito Daniel Craig.

Weisz si augura che il film riesca a migliorare la condizione delle donne: "Gli anni '80 e '90 erano un vero schifo per le donne. [...] Credo che sia importante per le ragazze crescere con delle storie in cui le donne sono figure centrali, vedere politiche femmine, o primi ministri femmine. Riguarda l'identificazione, serve per poter capire le proprie possibilità. Abbiamo bisogno di più storie incentrate sulle donne. Abbiamo bisogno di esempi da seguire!".

Black Widow non debutterà su Disney, come rivelato da Kevin Smith. Dovremo invece attendere il 6 novembre 2020.