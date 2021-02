Rachel Weisz, 5 film da recuperare con la star di Black Widow

Rachel Weisz non ha bisogno di presentazioni: la star de La Mummia e Reazione a Catena può ormai vantare un curriculum di tutto rispetto costruito in quasi tre decenni di carriera, spaziando tra i vari generi e finendo a lavorare con alcuni dei registi più importanti ed influenti dei nostri tempi.

In attesa del suo esordio in Black Widow, dunque, il nostro intento è quello di consigliarvi alcuni film con la nostra Rachel che dovreste assolutamente recuperare (o rivedere, che non è mai un male): The Fountain, ad esempio, rappresenta una delle opere più controverse (e di minor successo, a dirla tutta) di un Darren Aronofsky che difficilmente lascia impassibili i suoi spettatori, nonché un'ottima prova di Weisz al fianco della co-star Hugh Jackman.

Nel caso in cui cerchiate qualcosa di più leggero il nostro consiglio non può che essere il Constantine con Keanu Reeves, snobbato da molti all'epoca ma diventato poi un piccolo cult; non possiamo, poi, non tenere in considerazione un film emotivamente devastante come l'Amabili Resti di Peter Jackson o un capolavoro del grottesco come La Favorita di Yorgos Lanthimos (che, per inciso, valse alla nostra la sua ultima candidatura agli Oscar come Miglior attrice non protagonista).

Chiudiamo la nostra lista facendo un salto indietro nel tempo: Sunshine, di Istvan Szabo, è infatti un ottimo film ambientato durante la seconda guerra mondiale e vede la nostra duettare splendidamente con un giovane Ralph Fiennes. Avete già visto i film in questione? Ditecelo nei commenti! Recentemente, intanto, Rachel Weisz ha parlato del suo essere madre a 50 anni.