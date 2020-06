Rachel McAdams e Will Ferrell esilaranti nel trailer ufficiale del film Netflix Eurovision

Pochi minuti fa il servizio di streaming on demand Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale di Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga, nuovo film originale con protagonisti Rachel McAdams e Will Ferrell.

Diretto da David Dobkin, celebre per 2 Single a Nozze, il film include nel cast anche Pierce Brosnan, Demi Lovato e Dan Stevens.

La trama segue gli aspiranti musicisti Lars e Sigrit, ai quali finalmente viene data la possibilità di rappresentare il loro paese alla più grande competizione musicale del mondo, l'Eurovision. Finalmente hanno la chance di dimostrare il loro talento e provare a realizzare il proprio sogno, ma dovranno lottare duramente per riuscire a farlo.

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga sarà distribuito in esclusiva da Netflix, e arriverà per tutti gli abbonati al servizio di streaming on demand a partire dal prossimo 26 giugno. Per altre informazioni, Stevens vestirà i panni di un concorrente Russo che sfiderà i personaggi principali, ovviamente interpretati da Ferrell e McAdams; Brosnan, nel frattempo, sarà il padre del personaggio di Ferrell, descritto come "l'uomo più bello dell'Islanda". Ferrell è stato anche co-sceneggiatore della commedia insieme ad Andrew Steele. Tra i produttori esecutivi anche Adam Mckay (La Grande Scommessa, Vice, Anchorman).

