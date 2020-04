Rachel McAdams e i viaggiatori temporali: da Questione di tempo a Doctor Strange

In occasione del ritorno in TV di Questione di Tempo, la commedia romantica con protagonisti Rachel McAdams, Domhnall Gleeson, e Margot Robbie, scopriamo insieme alcuni retroscena sulla pellicola scritta e diretta da Richard Curtis.

Il film segue le vicende di Tim Lake, un ragazzo di 21 anni che scopre di essere in grado di poter viaggiare nel tempo. Dopo l'ennesima, deludente festa di Capodanno, il padre di Tim rivela a suo figlio che gli uomini della loro famiglia hanno sempre avuto il potere di viaggiare attraverso il tempo. Tim non può cambiare la storia ma può cambiare quel che accade e che è accaduto nella sua vita, perciò decide di rendere il suo mondo migliore trovandosi una fidanzata. Sfortunatamente questa impresa di rivela più complicata del previsto.

Abbiamo raccolto per voi le curiosità imperdibili del dietro le quinte di Questione di tempo, che potete leggere di seguito:

Mary doveva essere interpretata da Zooey Deschanel (New Girl), che però ha lasciato il ruolo a Rachel McAdams a causa di altri impegni.

Questione di tempo è uno dei quattro film in cui Rachel McAdams veste i panni dell' interesse amoroso di un viaggiatore del tempo insieme a "Un amore all'improvviso" con Eric Bana; "Midnight in Paris" con Owen Wilson; e "Doctor Strange" con Benedict Cumberbatch. Tuttavia, il suo personaggio non viaggia nel tempo in nessuna di queste pellicole.

Il film è ambientato in Inghilterra, ma nonostante ciò nessuno dei tre attori principali è britannico : Domhnall Gleeson è irlandese, Rachel McAdams è canadese e Margot Robbie è australiana.

Il cast include tre attori che hanno partecipato alla saga di Harry Potter : Richard Griffiths (Vernon Dudley), Bill Nighy (Rufus Scrimgeour) e lo stesso Domnhall Gleeson (Bill Weasley).

Verso il finale del film vediamo Rory mentre legge un libro di nome "Trash", anticipazione del titolo del prossimo film che Curtis avrebbe sceneggiato.

Per altri approfondimenti sul film, qui potete trovare la nostra recensione di Questione di tempo.