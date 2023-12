Rachel McAdams rivela perché ha saltato la reunion di Mean Girls:'Non ne ero entusiasta'

La star di Doctor Strange, Rachel McAdams, ha raccontato il motivo che l'ha spinta a non partecipare ad un recente spot pubblicitario che ha riunito per l'occasione le protagoniste del film Mean Girls. Nel cult del 2004, McAdams interpretava Regina George, leader del gruppo di liceali di successo conosciute come Plastics.

In uno spot pubblicitario per il Black Friday di Walmart, i fan hanno potuto rivedere insieme Lindsay Lohan, Lacey Chabert e Amanda Seyfried, a distanza di quasi vent'anni dalla partecipazione al film di Mark Waters. Nello spot con le star di Mean Girls c'era una mancanza che ha stonato parecchio ai fan.

L'assenza di Rachel McAdams non è passata inosservata, e si è sparsa da subito la notizia del rifiuto dell'attrice. Intervistata da Variety, McAdams ha spiegato il motivo che l'ha spinta a dire no alla reunion:"Non lo so, suppongo che non fossi così entusiasta di fare una pubblicità, se devo essere totalmente onesta. Un film pareva fantastico ma non ho mai fatto pubblicità e semplicemente non sembrava fare per me. Inoltre... Non sapevo che tutti l'avrebbero fatta. Naturalmente, mi piacerebbe sempre far parte di una reunion di Mean Girls e passare del tempo con le mie ragazze ma sì, l'ho scoperto in seguito".



Ci sarà in futuro un nuovo film del franchise? In attesa di notizie sull'ipotesi di un altro capitolo cinematografico ecco il trailer della versione musical di Mean Girls, attesa per il 2024.