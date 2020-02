Rachel McAdams non tornerà in Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Sei fan erano rimasti a bocca aperta per la notizia del coinvolgimento di Sam Raimi nelle trattative per subentrare alla regia di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, questi rimarranno a loro volta sconvolti da un'altra indiscrezione, ovvero che Rachel McAdams non tornerà nel sequel.

Al momento non sono emersi maggiori dettagli riguardo al mancato ritorno dell'attrice nei panni di Christine Palmer, collega e interesse sentimentale di Stephen Strange nel primo film sullo Stregone Supremo diretto da Scott Derrickson; qualche settimana fa, ben prima dell'allontanamento di Derrickson, il ritorno della McAdams era dato come quasi certo, ma adesso le cose sono cambiate e il suo personaggio non è più incluso. Certo questo non vuol dire che il suo personaggio sarà escluso totalmente dal Marvel Cinematic Universe (Natalie Portman, ad esempio, dopo essere apparsa nei primi due film di Thor non ha fatto ritorno nel terzo, ma nel quarto sarà addirittura co-protagonista).

Per quanto riguarda la regia di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il nome di Sam Raimi sembra palesemente quello più indicato, dati i suoi trascorsi nel mondo dell'horror e la sua nota vena ironica e visto che il sequel del film Marvel è stato spesso descritto come il primo vero film horror dei Marvel Studios; quello di Raimi sarebbe dunque un clamoroso e sicuramente apprezzatissimo ritorno nel mondo dei cinecomic: come tutti ricorderete, infatti, il regista fu autore di quella trilogia di Spider-Man che, tra il 2001 e il 2007, diede nuova linfa vitale al genere superomistico gettando probabilmente le basi proprio per la nascita di progetti come il Marvel Cinematic Universe.

Oltre alla presenza - confermata ufficialmente - della Scarlet Witch di Elizabeth Olsen, in questo periodo sono arrivate diverse indiscrezioni sui nuovi volti che potrebbero essere introdotti nel film: da Fratello Woodoo a Miss America. Di recente, inoltre, è stato anticipato che in Doctor Strange 2 potrebbero apparire le versioni alternative dei protagonisti del MCU, trattando il film di Multiverso. Al momento, comunque, tutti questi rumor restano in attesa di essere confermati (o smentiti).

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha una data d'uscita fissata al 7 maggio 2021. Benedict Cumberbatch, Benedict Wong e Chiwetel Ejiofor faranno tutti ritorno nel film nei loro ruoli.