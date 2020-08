Rachel McAdams è incinta: aspetta il suo secondo figlio

La famiglia di Rachel McAdams è pronta ad accogliere un nuovo membro. Secondo quanto riportato da Entertainment Weekly, l'attrice è sta fotografata con un pancino che lascia pochi dubbi mentre faceva compere in un negozio di vestiti per bambini.

Diventata mamma per la prima volta nel 2018, la McAdams è dunque nuovamente in dolce attesa insieme al compagno, lo sceneggiatore Jamie Linden.

L'attrice parla raramente del suo figlio di due anni e non lo mostra mai in foto, ma lo scorso novembre ha spiegato: "È la più grande cosa che mi sia mai successa, a mani basse. La gente dice che in questo modo non hai più una vita tua, ma io avevo vissuto 39 anni di me, e non ne potevo più, sono stata felicissima di potermi concentrare su un'altra persona. Ho aspettato a lungo prima di diventare madre, finché non è arrivato il momento giusto."



Prima della quarantena, la McAdams ha portato il bambino sul set delle riprese di Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga: "Non ricorderà nulla di tutto ciò, ma sento che in qualche modo potrebbe attaccarsi un po' alla sua anima e alla sua personalità, perciò è stato fantastico poter viaggiare con lui. Ci siamo coccolati per così tanto tempo che è stato meraviglioso uscire nel mondo esterno e lavorare allo stesso tempo. Mi sono sentita davvero fortunata."



Per quanto riguarda il grande schermo, è stato confermato che la McAdams non farà parte del cast di Doctor Strange 2.