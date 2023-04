Rachel McAdams confessa: 'Mi sono sentita in colpa per non aver accettato dei ruoli'

Rachel McAdams tornerà al cinema con "Are You There God? It’s Me, Margaret" adattamento di un bestseller. Nel corso di una recente intervista l'attrice ha parlato dei suoi tanti ruoli rifiutati e sulla pausa di 2 anni fatta per trovare un giusto e ragionato equilibrio.

Fu proprio nel primo decennio degli anni 2000 che l'attrice è stata protagonista di un picco improvviso di celebrità dovuto anche ad alcuni suoi primi ruoli diventati iconici. Per evitare di montarsi la testa e per capire il tipo di film a cui avrebbe voluto partecipare, l'attrice decise di imporsi due anni di pausa rifiutando ruoli che successivamente hanno dato grandissima fama a moltissime sue colleghe. Partendo da Il Diavolo veste Prada, passando per Mission Impossible 3 fino a Casino Royale, la McAdams fece tantissime rinunce.

Rachel McAdams rifiutò il ruolo di Pepper Potts nell'MCU proprio in quel periodo. "Mi sentivo in colpa per non aver sfruttato l'opportunità che mi veniva data, perché sapevo di essere in una posizione così fortunata", ha detto. "Ma sapevo anche che non era del tutto compatibile con la mia personalità e ciò di cui avevo bisogno per rimanere sano di mente" ha spiegato. "Ci sono stati sicuramente alcuni momenti ansiosi in cui mi chiedevo se stavo semplicemente buttando via tutto, e perché lo stavo facendo? Ci sono voluti anni per capire cosa stavo facendo intuitivamente" ha concluso la McAdams.

L'ultima pellicola a cui l'attrice ha preso parte è stata proprio del Marvel Cinematic Universe. Se vi va di sapere qualcosa di più vi consigliamo la nostra recensione di Doctor Strange: In the Multiverse of Madness. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!