Anche Rachel Matthews di Frozen 2 e Auguri per la tua morte positiva al Coronavirus

Si allunga la lista delle star di Hollywood risultate positive al Coronavirus, perché dopo Tom Hanks e la moglie Rita Wilson, Idris Elba e Kristofer Hivju, ecco che ad annunciare sempre via social il risultato del suo tampone ci ha pensato anche Rachel Matthews, conosciuta soprattutto per Auguri per la tua morte.

L'attrice ha anche doppiato recentemente il personaggio di Honeymaren nel bel Frozen II: Il Segreto di Arendelle, e lasciando una storia su Instagram ha rivelato ai suoi follower la triste scoperta. Non appena fatto il comingout, la star è stata sommersa da messaggi d'incoraggiamento e vicinanza da parte dei fan, che l'hanno spinta a pubblicare un'altra storia con scritto:



"Grazie a tutti. Sto leggendo i vostri dolcissimi messaggi e provando a rispondere ad ogni domanda. Mi viene frequentemente chiesto cosa stia facendo per curarmi o riprendermi, se sto prendendo qualche farmaco. Per quanto mi riguarda, non sono ospedalizzata e sono in casa. Non c'è molto da fare se non aspettare, bere molta acqua e prendere qualche vitamina. È un gioco d'attesa (ripeto, almeno nel mio caso, perché varia da situazione a situazione). Molti di voi mi hanno rivelato di essere preoccupati per me. Per favore, non siatelo. Andrà tutto bene ma è necessario agire ora e prendere la cosa seriamente".



Un grande in bocca al lupo a Rachel Matthews.