Rachel Brosnahan vuole un Superman: Legacy con personalità:'Porterà la nostra firma'

La star di La fantastica signora Maisel Rachel Brosnahan è stata scelta per il ruolo di Lois Lane in Superman: Legacy e condividerà lo schermo con David Corenswet. Intervistata sul red carpet dei Golden Globe, Brosnahan ha parlato proprio del suo prossimo progetto legato al DC Universe di James Gunn e Peter Safran.

"Abbiamo avuto molte conversazioni fantastiche, io e David, con James Gunn, il regista. Abbiamo parlato molto di dove questo progetto si colloca nel canone dei Superman che conosciamo. Quindi, speriamo che questo... possa lasciare la nostra impronta su tutto. Lois Lane avrà gli occhiali? In realtà non lo so, non siamo ancora arrivati a quel punto" ha spiegato l'attrice, che ha presenziato alla serata del Beverly Hilton Hotel: scoprite tutti i vincitori dei Golden Globe.



Superman: Legacy dovrebbe uscire nelle sale l'11 luglio 2025. Oltre a Corenswet e Brosnahan, il cast comprende ufficialmente Nicholas Hoult nel ruolo di Lex Luthor, María Gabriela De Faría nel ruolo di Engineer, Skyler Gisondo e Nathan Fillion.



La trama del film racconterà la storia di Superman, che cercherà di conciliare ciò che proviene dal suo passato kryptoniano con la sua educazione da essere umano a Smallville, in Kansas. Secondo la descrizione ufficiale, Clark Kent è "l'incarnazione della verità, della giustizia, e del modo di vivere americano, guidato dalla gentilezza umana in un mondo che vede la gentilezza come fuori moda".



