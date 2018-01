Rachel Brosnahan si dice pentita di aver lavorato con Woody Allen

La giovane attrice statunitense, vincitrice del Golden Globe per il ruolo da protagonista interpretato nella serie tv Amazon, è intervenuta durante un podcast con l’nel caldo dibattito sulle accuse mosse contro

Crisis in Six Scenes, è questo il titolo che ha segnato la prima collaborazione del regista, sceneggiatore e attore con gli studios di Amazon, la show televisivo che ha visto la partecipazione nel cast artistico di Rachel Brosnahan, l’interprete che oggi si dissocia in questi termini dalla scelta effettuata in passato:

“Lavorare a quel progetto è stata una grande esperienza, tuttavia colgo adesso l’occasione per dire che ho combattuto a lungo contro me stessa prima di assumere la decisione di farne parte. A dirla tutta si è trattata della scelta più incoerente della mia vita perché va contro ciò per cui mi batto e in cui credo, sia pubblicamente che privatamente. Sebbene non possa tornare indietro, ritengo importante per me andare avanti e prendere d'ora in poi decisioni che riflettano meglio i miei valori e la mia visione del mondo”.

Il coro di dissenso contro uno dei registi più affermati e premiati di Hollywood continua dunque a far sentire la propria voce in sostegno della famiglia Farrow e ogni singola dichiarazione rilasciata dagli addetti ai lavori, fatta pur sempre qualche dovuta eccezione, sembra non supportare la verità scritta dal film-maker in un comunicato in cui rigetta del tutto le accuse che gli vengono contestate.