Rachel Brosnahan protagonista del nuovo film della Amblin, Distant

Rachel Brosnahan, pluripremiata attrice dell'acclamata serie tv The Marvelous Mrs. Maisel, si unirà ad Anthony Ramos in Distant, commedia di fantascienza prodotta dalla Amblin Entertainment.

Will Speck e Josh Gordon, il duo dietro Blades of Glory e Office Christmas Party, dirigeranno il progetto da una sceneggiatura di Spenser Cohen (Extinction). Brian Kavanaugh-Jones, Fred Berger e Anna Halberg produrranno, mentre Jonathan Rothbart e Matt Hirsch saranno produttori esecutivi insieme a Speck e Gordon. Kevin Vafi fungerà da coproduttore del progetto, che sarà supervisionato dai dirigenti di Amblin Jeb Brody e John Buderwitz. La produzione dovrebbe iniziare il prossimo mese.

Distant racconta la storia di un minatore di asteroidi che atterra su un pianeta alieno e deve affrontare le sfide presentate dall'ecosistema sconosciuto per raggiungere l'unico altro sopravvissuto del suo equipaggio, una donna che è rimasta intrappolata nella sua capsula di salvataggio.

La Brosnahan ha vinto due degli ultimi tre premi Golden Globe per la migliore attrice protagonista in una serie televisiva comedy: i suoi crediti cinematografici includono Il Mai Nato, L'Ultima Tempesta e Boston - Caccia all'Uomo, mentre prossimamente la vedremo nel nuovo film drammatico di Julia Hart e Jordan Horowitz, I'm Your Woman, che racconta la storia di una madre costretta a fuggire con suo figlio a causa dei comportamenti violenti del marito.

Inoltre ha recitato al fianco di Benedict Cumberbatch nel film di spionaggio Ironbark, che è stato molto apprezzato dal pubblico del Sundance il mese scorso. A giugno scorso ha firmato un accordo con Amazon Studios, del quale vi abbiamo riportato tutti i dettagli.