Rachel Brosnahan in fuga nel primo trailer di I'm your woman in arrivo su Amazon

La star di La fantastica signora Maisel, Rachel Brosnahan, è la protagonista del nuovo in programma dall'11 dicembre su Amazon Prime Video, I'm your woman. Amazon ha pubblicato online il trailer del film che mostra Brosnahan, un'habitué della piattaforma streaming dopo la celebre serie, che interpreta un personaggio in fuga.

I'm your woman racconta infatti la storia di Jean (Rachel Brosnahan), una donna che negli anni '70 è costretta a fuggire insieme al figlio a causa dei reati commessi dal marito. La sua vita s'intreccia con quella di un uomo (Arinzé Kene) e una donna (Marsha Stephanie Blake), con cui stringe un'alleanza improbabile che insegnerà a Jean molto più di una semplice sopravvivenza.



Il film è diretto e co-scritto da Julia Hart insieme a Jordan Horowitz. Rachel Brosnahan (La fantastica signora Maisel, Manhattan) è anche produttrice del film e stella di un cast che comprende Bill Heck, Frankie Faison, Marceline Hugot e James McMenamin.

La carriera di Rachel Brosnahan sinora ha attraversato soprattutto il panorama delle produzioni televisive, con partecipazioni in serie tv come House of Cards - Gli intrighi del potere, The Blacklist, Olive Kitteridge, Manhattan e soprattutto La fantastica signora Maisel, nella quale interpreta Midge Maisel, una casalinga newyorchese degli anni '50 che si scopre un talento della stand-up comedy.



