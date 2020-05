Rachel Brosnahan, la fantastica signora Maisel alla corte di Spielberg nel film The Switch

Rachel Brosnahan, acclamata e pluripremiata attrice della serie tv La Fantastica Signora Maisel, sarà la protagonista di The Switch, un dramedy con scambio di identità basato sull'omonimo romanzo di Beth O'Leary e prodotto dalla Amblin Entertainment di Steven Spielberg.

Il film è incentrato su una consulente di 29 anni e sua nonna, di 79 anni, che decidono di scambiarsi le vite per due mesi a causa di una serie di battute d'arresto personali. La donna più giovane si trasferisce in un piccolo villaggio dello Yorkshire dedicandosi ad attività da terza età come il dog walking e la sorveglianza del quartiere, mentre quella più anziana si ritrova in un piccolo appartamento di Londra, fra app di appuntamenti e la gestione di un club per londinesi solitari.

Kristie Macosko Krieger (The Post, Bridge of Spies) produrrà il film, mentre O’Leary fungerà da produttore esecutivo insieme alla Brosnahan.

"Sono entusiasta di collaborare con la Amblin per dare vita al bellissimo libro di Beth O’Leary", ha dichiarato la Brosnahan. "Sono rimasta completamente incantata e profondamente commossa dalla prima all'ultima pagina del romanzo e non vedo l'ora di condividere la storia di Leena ed Eileen con tutto il mondo".

Il libro della O'Leary è stato pubblicato nel Regno Unito il mese scorso ed è finito nella lista dei best-seller del Sunday Times, con una pubblicazione negli Stati Uniti e in Canada in programma per il 18 agosto. Il suo romanzo di debutto "The Flatshare", che l'autrice ha scritto in treno andando e venendo dalla libreria per bambini in cui lavorava, è stato pubblicato lo scorso anno ed è finito tra i primi cinque romanzi più venduti nella classifica del Sunday Times.

