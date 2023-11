I racconti della domenica: trama, uscita streaming e anticipazioni

Dopo il trailer di 50km all'ora, ritorniamo nel cinema italiano con il nuovo film I racconti della domenica, ultima fatica del regista Giovanni Virgilio pronta al debutto questa settimana in tv e in streaming.

Il film, interpretato da Alessio Vassallo, Stella Egitto, Nino Frassica, Paolo Briguglia, Emanuele Aita e Vincent Riotta e che, attraverso le vicende del protagonista, racconta un capitolo della storia italiana, arriva in prima tv su Sky domenica 26 novembre alle 21.15 su Sky Cinema Due, e sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma on demad NOW.

I racconti della domenica abbraccia quarant’anni di Storia Italiana e siciliana, dal 1934 alla morte di Aldo Moro, attraverso la storia di Francesco - uomo onesto, amante della vita e dei diritti e dei doveri - che racconta la propria vita scrivendo lunghe lettere al padre, partito per l’America che lui era bambino. Ma, fra i dollari che il padre stesso manda alla famiglia in Sicilia, non c’è alcuna risposta. Dalla giovinezza durante la guerra, alla candidatura a sindaco del proprio paese, la vita di Francesco è uno spaccato della Storia d’Italia e della Sicilia, la storia di un uomo che, cresciuto senza un padre, è diventato il Padre di tutti i suoi cittadini.

Per altri titoli simili, scoprite la serie tv I leoni di Sicilia, nuova proposta della piattaforma di streaming on demand Disney+ con protagonista Miriam Leone.