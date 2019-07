Rabid - Sete di sangue: il trailer ufficiale del remake dell'horror di David Cronenberg

E' stato diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di Rabid - Sete di sangue, remake dell'omonimo horror cult diretto da un giovane David Cronenberg nel 1977 e qui interpretato da Laura Vandervoort.

Diretto dalle sorelle Jen e Sylvia Soska, il film ripropone la stessa trama della pellicola originale, ovvero quella di una giovane donna che, dopo un incidente che la lascia sfregiata, viene sottoposta a un trattamento non testato con cellule staminali. Ma ci saranno non poche controindicazioni...

Rabid - Sete di Sangue fu il quarto lungometraggio dell'acclamato David Cronenberg, cui sarebbero seguiti i classici Brood - La covata malefica, Scanners, La Mosca e La zona morta. Il film ha aiutato a consacrare il regista come uno dei più innovativi registi dell'orrore degli anni '80.

La Vandervoort è conosciuta sopratutto per aver interpretato Supergirl nella serie tv Smallville mentre le sorelle Soska si sono fatte un nome con film come American Mary e See No Evil 2, e questo remake è senza dubbio il progetto più importante della loro carriera, come dichiarato da entrambe in precedenza: "È un grande onore rivisitare il classico del body-horror di David Cronenberg, ed è incredibile tutto il supporto che stiamo avendo. Non siamo fan dei remake senz'anima, sappiamo che sono un po' la tendenza in questi giorni ma il più delle volte non rispettano né i fan né il film originale. Il nostro Rabid è una continuazione del pensiero e delle tesi di David, ma modernizzate da una prospettiva femminile. Questo film onorerà non solo l'opera originale ma tutta la filmografia di Cronenberg".

La data d'uscita nelle sale americane non è al momento stata ancora confermata anche se si parla del 1° gennaio 2020 come possibile slot. Sappiamo però che l'anteprima mondiale avverrà al London FrightFest Film Festival il prossimo 26 agosto. Le riprese si sono svolte nel luglio 2018 a Toronto. Su queste pagine potete dare un'occhiata ad alcune foto dal set. In calce trovate anche il trailer della pellicola originale di Cronenberg.