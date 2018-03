Rabbit School: I Guardiani dell'Uovo d'Oro, esce al cinema il 29 marzo!Ecco trailer e foto

il 29 marzo prossimo esce al cinema il film d'animazionetratto dalla serie di libri per bambini scritta da Albert Sixtus e illustrata da Fritz Koch-Gotha. Date un'occhiata al video promo e alle immagini della pellicola!

Esce nelle sale giovedì 29 marzo il film d’animazione “Rabbit School - I Guardiani dell’Uovo d’Oro”, diretto dalla regista tedesca Ute von Münchow-Pohl e distribuito da Cloud Movie. Il film, presentato alla 47esima edizione del Giffoni Film Festival, racconta la storia di Max, giovane coniglio di città che sogna da sempre di entrare nella gang “Conigli Onda d’Urto”. Ma, a causa di un incidente con un aeroplano, Max precipita in una foresta e si ritrova in una leggendaria scuola per conigli pasquali.

Al protagonista non resta che adattarsi alla vita della scuola, dove, oltre alla disciplina, i coniglietti imparano a decorare splendide uova da regalare agli umani e a proteggersi dalle volpi. Questo luogo d’altri tempi, in cui sembrano regnare l’armonia e la pace, è però in serio pericolo: una stramba famiglia di volpi escogita continuamente piani per irrompere nell’istituto ed impossessarsi della Pasqua e del preziosissimo Uovo d’Oro che appartiene ai conigli da moltissimo tempo.

Con l'aiuto della dolce coniglietta Emmi, delle lezioni della misteriosa Madame Hermine e di Fritz, il maestro della scuola, Max non impara solo la magia segreta dei coniglietti pasquali, ma anche che “casa” è dove si trova il tuo cuore e dove non “salterai” mai da solo. Basteranno questi insegnamenti per salvare la Pasqua e i suoi nuovi amici?