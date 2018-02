Quo Vado? di Checco Zalone è stato opzionato per un remake francese

Mentre i fan dinon aspettano altro che il Natale 2018 per vedere finalmente il nuovo film del loro amatissimo comico pugliese,riporta in esclusiva che la Francia ha deciso di opzionare il suo ultimo Quo Vado? per un remake in lingua francofona diretto da

Il regista sopratutto noto per la serie di successo Camping prenderà le redini del progetto, che proprio come la commedia italiana racconterà di un totale fannullone deciso a mantenere il suo lavoro parassitario tra le fila degli statali. La sceneggiatura del remake è stata già scritta da Guy Laurent e la SND distribuirà il progetto in Francia. L'inizio delle riprese è previsto inoltre per l'Aprile 2019.



L'adattamento ancora senza titolo rientra nel piano presentato dai produttori Pietro Valsecchi e Camilla Nesbitt, che hanno lanciato una società con sede a Parigi, la Medset, che gestirà la maggior parte delle loro produzione cinematografiche. La Medset è un avamposto tra la TaoDue del primo è la tegola televisiva della seconda, interamente di proprietà Mediaset.



Vi ricordiamo che Quo Vado? aveva incassato nel 2016 la bellezza di 68 milioni di dollari solo in Italia, e che da solo aveva rappresentato un totale del 10% dell'intero incasso ai botteghini di quell'anno. Insomma, dopo tanti remake di commedia francesi in territorio italiano, finalmente un'inversione di tendenza.