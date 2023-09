Quiz Lady, scoprite il nuovo film Disney+ perfetto se cercare un po' di leggerezza

Se avete approfittato della nuova super offerta per abbonarvi a Disney+ e state cercando nuovi titoli da recuperare, il film esclusivo Quiz Lady, appena presentato dalla piattaforma di streaming on demand, potrebbe fare al caso vostro.

La storia di Quiz Lady segue Anne (Awkwafina, star di Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli), una giovane donna brillante ma ossessionata dai giochi d’azzardo, e Jenny (Sandra Oh, star di Grey's Anatomy e Killing Eve), la sua lontana e stravagante sorella: insieme, le due donne devono collaborare per aiutare a coprire i debiti di gioco della madre. Ma quando l’amato cane di Anne viene rapito, le due donne partono per un viaggio spericolato attraverso il paese per trovare i soldi nell’unico modo che conoscono: trasformare Anne in una vera e propria campionessa di gameshow.

Il film, interpretato anche da Jason Schwartzman, Holland Taylor, Tony Hale e Will Ferrell, è diretto da Jessica Yu, scritto da Jen D’Angelo e prodotto da Will Ferrell, Jessica Elbaum, Maggie Haskins, Itay Reiss, Jen D’Angelo, Awkwafina e Sandra Oh, con Alex Brown ed Erika Hampson sono i produttori esecutivi. Quiz Lady, che sarà presentato sabato 9 settembre in anteprima alla 48ª edizione del Toronto International Film Festival, debutterà il 3 novembre in esclusiva su Disney+ in Italia, su Hulu negli Stati Uniti e su Star+ in America Latina.

Per altre novità dal mondo Disney, scoprite quando uscirà Elemental su Disney+.