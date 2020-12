Il quiz della Disney: riuscite a riconoscere il classico animato dai titoli di coda?

In attesa di mettere finalmente gli occhi su Raya e l'ultimo drago, ripercorriamo insieme decenni di produzioni targate Walt Disney Animation Studios grazie ad un divertente quiz lanciato in rete da BuzzFeed.

Come potete vedere a questo indirizzo, il sito ha proposto un quiz composto da 10 domande in cui bisogna riconoscere il Classico Disney in questione semplicemente da uno screenshot dei titoli di coda, basandosi dunque sui font dei crediti e sui vari indizi nascosti all'interno delle varie immagini.

Tra le opzioni troviamo capolavori del passato come Biancaneve e i sette nani, La sirenetta, La bella e la bestia, Il re leone e Tarzan ma anche titoli più recenti come La principessa e il ranocchio, Frozen - Il Regno di ghiaccio e Oceania. Quante pellicole siete riusciti ad indovinare tra quelle proposte? Fatecelo sapere nei commenti.

A proposito della Casa di Topolino, vi ricordiamo che durante il recente Investors Day è stato annunciato l'arrivo di Raya e l'ultimo drago al cinema e su Disney+ (in Premium Access) per il 5 marzo 2021. Sempre nel corso della conferenza, lo studio ha svelato l'arrivo di diversi progetti pensati per il piccolo schermo tra cui le serie spin-off di Oceania, Zootropolis e Big Hero 6.