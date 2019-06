Un dietro le quinte di Avengers: Endgame svela una battuta tagliata

Iron Man e Doctor Strange non hanno avuto troppe occasioni per interagire, ma durante i loro pochi incontri hanno dato vita a scene tra le più memorabili del dittico Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Impossibile non ricordare ad esempio uno dei momenti chiavi di Infinity War, con Tony Stark che chiede al Dottore interpretato da Benedict Cumberbatch quanti siano i futuri che vedono gli Avengers vincitori contro Thanos, ricevendo risposte tutt'altro che incoraggianti.

Doctor Strange svanisce poi in seguito allo schiocco del Titano Pazzo, facendo ritorno soltanto nella memorabile scena dei portali che dà il via alla battaglia finale di Avengers: Endgame. Proprio in quest'occasione Iron Man gli chiede informazioni sulla timeline che stanno vivendo, sperando che Strange possa dirgli se le cose stiano andando per il verso giusto. "Se ti dico ciò che deve accadere non accadrà" gli risponde a giusta ragione lo stregone: conditio sine qua non per la sconfitta di Thanos sarà, infatti, proprio il sacrificio di Tony.

In un video postato su Instagram vediamo i due attori provare la scena in questione, con un'aggiunta che non abbiamo visto però nella final cut di Endgame. Tony, dopo aver posto la domanda all'amico, gli concede infatti un "Comunque bentornato, s*****o!" in pieno stile Iron Man che, però, i Russo hanno evidentemente preferito far fuori dalla versione finale.

A proposito di scambi di battute memorabili: c'è un sito che, come una vera enciclopedia, vi permetterà di cercare una ad una le frasi del Marvel Cinematic Universe. Avengers: Endgame, intanto, è a pochi milioni dagli incassi di Avatar.