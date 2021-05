A Quiet Place - Parte 2, un piccolo assaggio del trailer finale in arrivo domani

Paramount Pictures ha pubblicato un breve video annuncio dedicato all'arrivo del trailer finale ufficiale dell'atteso A Quiet Place - Parte II di John Krasinski, un assaggio di quello che vedremo poi nel footage completo che uscirà su Youtube e piattaforme social nella giornata di domani, 6 maggio 2021.

Torneremo insieme ad Emily Blunt, Noah Jupe e Millicent Simmonds nel mondo ideato da Krasinski, dominato ormai dagli alieni e con la popolazione umana sopravvissuta costretta a vivere nel silenzio per non attirare questi esseri ciechi ma con un udito sopraffino. La storia del sequel è ancora avvolta nel mistero, ma sappiamo che gli alieni non saranno il solo problema che la Famiglia Abbott dovrà affrontare.



A Quiet Place II vede nel cast anche le new entry Cillian Murphy (Peaky Blinders, Inception) e Djimon Hounsou, scelto come sostituto del richiestissimo Brian Tyree Henry, che ha dovuto abbandonare il progetto per dedicarsi alle riprese de Gli Eterni della Marvel.



Dopo molti posticipi dovuti alla Pandemia di Coronavirus, l'attesissimo sequel è pronto a uscire finalmente nelle sale cinematografiche americane il prossimo 28 maggio 2021, anche se per l'Italia non c'è ancora uno slot ufficiale.



