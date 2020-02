A Quiet Place: John Krasinski risponde a chi definisce il film 'socialmente regressivo'

John Krasinski ha risposto per le rime ad un critico che ha definito A Quiet Place un film 'socialmente regressivo'. La dura recensione arriva da Richard Brody del New Yorker che l'ha paragonato in qualche modo a Tre Manifesti a Ebbing, Missouri. Nel suo pezzo Brody fa trasparire una certa insofferenza nei confronti del film di Krasinski.

"Per quanto riguarda i film dell'orrore è l'antitesi di Get Out, in quanto il suo regno simbolico è sia apparentemente privo di conoscenza sia evidentemente regressivo" scrive Brody.

John Krasinski non è ovviamente dello stesso avviso:"Non l'ho mai visto in quel modo o non ci ho mai pensato fino a quando non mi è stato presentato in quel modo. Non si trattava di essere silenzioso in un periodo politico, non aveva nulla a che fare con quello. Semmai entrava nel buio e coglieva l'occasione proprio quando ogni speranza sembrava persa. Combatti per ciò che è più importante per te. Ancora una volta, tutta la mia metafora riguardava esclusivamente la genitorialità".



Da sempre John Krasinski ha spiegato che il suo film riguardava la genitorialità:"E della promessa che fai ai tuoi figli che li terrai al sicuro, qualunque cosa accada. Ed è inevitabilmente una falsa promessa" spiega Krasinski.

Il secondo film riguarda invece "la crescita e la gestione della perdita. Per me l'intero film parla della comunità. Riguarda chi ti fidi in tempi bui e il potere di far affidamento in tempi bui". John Krasinski spiega che in A Quiet Place 2 scopriremo come tutto è iniziato. Nel sequel Lee Abbott tornerà in alcuni flashback.

A Quiet Place 2 uscirà nelle sale americane il prossimo 20 marzo.