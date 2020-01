A Quiet Place: John Krasinski non esclude l'arrivo di un possibile terzo film

A Quiet Place 2 sarà nelle sale il prossimo marzo, ma intanto John Krasinski, sceneggiatore e regista del film, ha dichiarato che la possibilità di un terzo capitolo non è da escludere a priori, anche se non vuole confermarlo prima del tempo.

Probabilmente il secondo capitolo di questa storia horror sarà autoconclusivo come il primo, ma Krasinski ha suggerito che stavolta inserirà alcuni indizi che gli permetteranno di allargare parecchio la storia e il mondo in cui è ambientata, senza escludere un possibile ritorno con una terza parte: "Nella Parte II ho aggiunto qualche piccolo easter egg che non solo spiega di più riguardo il primo film, ma aggiungeranno più mitologia alla storia. Ma essendo io un cattolico di Boston, non posso dirti che sicuramente ci sarà un terzo film. Nient'affatto!".

All'epoca della pre-produzione del primo film, Krasinski diede la sua sceneggiatura a Scott Beck e Bryan Woods affinché la limassero e aggiustassero, ma per questo A Quiet Place 2 il solo nome che si legge sullo script è quello del regista. Nonostante lo studio di produzione abbia molta fiducia in lui, Krasinski ha ammesso che non ci sono ancora state discussioni sulla possibilità di un terzo film. "Non mi hanno mai richiesto di volere un terzo film. La buona notizia è che sia io che lo studio la pensiamo allo stesso modo, sul fatto che questo non è il solito franchise dal quale continui a spremere film dopo film per fare soldi. Penso che abbiamo provato che si tratta di un'idea originale che è stata molto amata dal pubblico in un modo che... non voglio rompere quella promessa fatta loro. Ma potrei comunque pensare a un modo più elegante di come continuare la storia, come merita il pubblico, perché loro mi hanno dato fiducia nell'andare a vedere il film e nell'amarlo molto. Ma se credi che farei un terzo film tanto per farlo, non se ne parla".

Nel secondo e atteso film, la famiglia Abbott continua la sua fuga alla ricerca di un posto sicuro, facendo conoscenza con un gruppo di sopravvissuti capitanati dalla new entry Cillian Murphy che tenta subito di mettere in guardia Evelyn (Emily Blunt): le persone rimaste in vita, nella maggior parte dei casi, non sono persone che valga la pena salvare.

A Quiet Place 2 arriverà nelle sale statunitensi il 20 marzo 2020. Su queste pagine potete recuperare il trailer ufficiale.