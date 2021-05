A Quiet Place, John Krasinski sulle lodi di Stephen King: 'Sono rimasto sconvolto'

Ricevere dei complimenti da un totem come Stephen King non è cosa di tutti i giorni, in particolar modo se si parla di horror e affini: a provare quest'emozione è stato John Krasinski, che dopo l'uscita del suo A Quiet Place accolse non stupore e piacere le lodi dello scrittore di successi come IT, Il Miglio Verde e Shining.

Mentre Emily Blunt paragona A Quiet Place 2 alla ripartenza dopo la pandemia, dunque, Krasinski è tornato a parlare di quegli inaspettati complimenti, ammettendo di essere ancora letteralmente sconvolto dall'emozione di trovarsi davanti le mail di uno Stephen King disposto addirittura ad offrirgli dei biglietti per la sua squadra di baseball.

"Le reazioni al primo film furono sconvolgenti, la sua in particolare. Essendo di Boston ed essendo un suo fan... Non solo fu molto gentile con quelle dichiarazioni pubbliche, ma ci scrivemmo anche via email e lì fu molto specifico su cosa avesse amato del film, io ero completamente sconvolto. Non ho ancora potuto accettare i suoi biglietti per i Red Socks, ma un giorno lo farò assolutamente" sono state le parole dell'ex-star di The Office.

E voi, condividete il parere di Stephen King sul primo film di John Krasinski? Fatecelo sapere nei commenti! Per saperne di più, qui trovate la nostra recensione di A Quiet Place.