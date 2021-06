A Quiet Place, John Krasinski: 'Jeff Nichols alla regia per il terzo film? Una mia idea'

Non è errato definire A Quiet Place una creatura di John Krasinski: l'ex-star di The Office ha pensato i primi due film della serie nei minimi dettagli, occupandosi della sceneggiatura e poi sedendo dietro la macchina da presa. Sarà dunque davvero così facile passare il testimone per il terzo film del franchise?

È noto ormai da un po' che sarà Jeff Nichols a dirigere il primo spin-off di A Quiet Place: stando alle parole di Krasinski, però, l'idea di affidarsi al regista di Mud e Loving sarebbe partita proprio da lui sin dal primo momento.

"È stata una mia idea. Davvero, la prima persona a venirmi in mente quando mi fu chiesto a chi avrei voluto affidarlo è stato Jeff. Penso sia uno dei migliori registi in circolazione, Mud è uno dei miei film preferiti, è così realistico e intimo. È esattamente il tipo di lavoro che vogliamo fare con A Quiet Place, personaggi fortemente organici con cui è possibile empatizzare. Quindi lui era la mia prima scelta, e quando mi ha detto di sì ho toccato il cielo con un dito. Io gli ho spiegato la mia storia, lui è partito da lì e ci ha costruito su un intero mondo, sono davvero entusiasta" sono state le parole di John Krasinski.

Il film con Emily Blunt e Cillian Murphy è ormai prossimo al debutto anche in Italia: quali sono le vostre aspettative? Fatecelo sapere nei commenti! Oltreoceano, intanto, A Quiet Place 2 sta letteralmente volando al botteghino.