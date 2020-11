A Quiet Place, Jeff Nichols dirigerà il terzo film della saga ideata da John Krasinski

John Krasinski sembra avere tutte le intenzioni di espandere l'universo di A Quiet Place: l'ex-star di The Office non vuole fermarsi all'incredibile successo del primo film e, dopo il secondo capitolo in uscita il prossimo anno, ha già ufficializzato l'arrivo di un terzo film ambientato nello stesso mondo.

Per il nuovo capitolo di A Quiet Place, però, Krasinski si limiterà a rivestire il ruolo di produttore, lasciando ad altri quello di regista: a sostituire il marito di Emily Blunt dietro la macchina da presa ci sarà Jeff Nichols, già autore di Midnight Sun, Mud, Take Shelter e Loving.

Il film uscirà nel 2022 e, stando a quanto trapelato finora, dovrebbe trattarsi di una sorta di spin-off atto quindi ad allargare ulteriormente il mondo presentatoci nel film rivelazione del 2018: ad oggi, però, tutti i dettagli sullo script sono ancora tenuti sotto chiave.

Il mondo, intanto, aspetta ancora l'uscita di A Quiet Place 2: il film avrebbe dovuto fare il suo esordio nei mesi scorsi, ma lo scoppio della pandemia ha ovviamente reso inevitabile il rinvio, con la premiere attualmente fissata per l'aprile del 2021. Già in precedenza, comunque, Krasinski aveva rivelato di avere alcune idee per A Quiet Place 3; il regista, inoltre, ha assicurato che A Quiet Place 2 sarà un film ancora più spaventoso del predecessore.