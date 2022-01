A Quiet Place III, annunciato il nuovo regista del film spin-off: ecco di chi si tratta

Il prossimo film del franchise A Quiet Place sarà uno spin-off basato su un'idea originale del creatore e interprete John Krasinski, ora il nuovo capitolo atteso per il 2023 ha appena trovato un nuovo regista.

Come riportato da Deadline, Paramount ha affidato la regia a Michael Sarnoski (Pig) dopo l’addio di Jeff Nichols. A Quiet Place III è stato annunciato la scorsa estate dopo il successo di A Quiet Place II che nel bel mezzo di una pandemia è riuscito ad affermarsi eguagliando le prestazioni del suo predecessore.



Mentre i fan si chiedono in che direzione andrà il nuovo capitolo, Total Film ha intervistato John Krasinski per parlare di tutto ciò che riguarda A Quiet Place. "Ho creato un paio di piccoli easter egg nella Parte II che non solo spiegano di più sul film originale, ma consentono di ampliare la mitologia", ha rivelato Krasinski.



"La buona notizia è che lo studio e io siamo sulla stessa linea in quanto questo non è uno di quei franchise in cui continuiamo a farli solo per soldi. Penso che abbiamo dimostrato che questa è un'idea originale che è davvero amata dalle persone. Non voglio infrangere quella promessa fatta alle persone. Ma se mi chiedi se posso pensare a un modo per continuare questo mondo in modo elegante come merita il pubblico, perché mi hanno dato la loro fiducia nel guardare questo film e nell'amarlo tanto quanto loro? Certo che sì."



Vi lasciamo con la nostra recensione di A Quiet Place II in attesa di ulteriori novità sulla trama di questo attesissimo spin-off.