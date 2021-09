A Quiet Place II, il film è tra i 10 titoli più spaventosi di sempre: ecco la classifica

Un nuovo studio scientifico, chiamato Science of Scare, di Broadband Choices ha inserito A Quiet Place II, insieme a The Conjuring tra i 10 film più spaventosi di sempre. Tra gli altri, Insidious si è aggiudicato il premio per il 'Best Jump Scare in Horror History', causando una media di 133 BPM tra i partecipanti allo studio.

"Il nostro studio scientifico ha monitorato la frequenza cardiaca in alcuni dei film horror più iconici al mondo per studiare la scienza della paura e trovare il film horror più spaventoso indiscusso di tutti i tempi!" ha dichiarato Broadband Choices in una dichiarazione pubblica a Bloody Disgusting. La presenza di A Quiet Place II non stupisce, considerando il grande successo del film. Scoprite le migliori scene di A Quiet Place II.



Broadband Choices prosegue nel comunicato:"Abbiamo invitato 250 'vittime' a guardare 40 del film horror più spaventosi del mondo, comprese new entry del genere degli ultimi 18 mesi selezionate dalle raccomandazioni di Reddit e dalle migliori liste della critica". L'elenco comprendeva anche anche i 30 migliori film inseriti nel progetto Science of Scare 2020 insieme a nuove voci e film che potrebbero essere sfuggiti in passato.

I partecipanti allo studio sono stati dotati di cardiofrequenzimetri e hanno avuto il compito di guardare 40 film in 'stanze urlanti' appositamente progettate nel corso di diverse settimane. Ogni sessione è stata supervisionata da medici e ricercatori. Ovviamente la media dei BPM durante i film è stata confrontata con quella a riposo.

L'onore del primo posto è andato a Host, scritto e diretto da Rob Savage:"Nonostante sia stato girato in sole 12 settimane e interamente tramite videoconferenza su Zoom, Host ha terrorizzato il nostro pubblico nei suoi 56 minuti di tempo, aumentando la frequenza cardiaca di una media di 24 BPM e spingendo Sinister al secondo posto". Nella Top 30 compaiono titoli quali The Ring, The Conjuring - Per ordine del diavolo, L'esorcista, [REC], 28 giorni dopo, il reboot di Candyman, The Grudge, L'uomo invisibile, Poltergeist, Venerdì 13 e Alien. Qua trovate l'intera classifica horror.

Scorrendo i titoli si nota come soltanto tre siano i film usciti più di vent'anni fa (Nightmare - Dal profondo della notte, Halloween e Non aprite quella porta).



Se vi è piaciuto A Quiet Place II ecco la carriera e la filmografia di John Krasinski, regista del sequel.