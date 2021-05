A Quiet Place II, Emily Blunt anticipa un nuovo sequel: 'John ha le idee chiare'

Nel corso di una recente intervista promozionale per A Quiet Place 2, la protagonista Emily Blunt ha parlato di un ipotetico terzo capitolo della saga fanta-horror creata dal marito John Krasinski.

La moglie di Krasinski, produttore, sceneggiatore, attore e regista del primo episodio che ha replicato con A Quiet Place II (nonostante il suo personaggio abbia per forza di cose un ruolo marginale rispetto al capitolo originale) ha dichiarato infatti che il marito ha già iniziato 'a giocare' con alcune idee da esplorare in un potenziale terzo film che concluderebbe una ideale trilogia.

Il sequel, promosso dalla critica con un 92% di recensioni positive, dovrà attendere ora il responso dei fan, col botteghino che come al solito ha l'ultima parola in queste questioni, ma, intanto, ecco che cosa ha detto Emily Blunt a proposito di un eventuale A Quiet Place III:

“John ha un intero arco di idee che potrebbero funzionare per un nuovo film. Penso che voglia prima vedere come le persone risponderanno a questo sequel prima di impegnarsi completamente in un terzo episodio. Ma posso dire che ha un paio di grandi idee".

In A Quiet Place II, a seguito degli eventi del primo film, la famiglia Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) deve affrontare i terrori del mondo esterno: costretti ad avventurarsi nell'ignoto, si rendono presto conto che le creature che cacciano attraverso il suono non sono le uniche minacce che si nascondono oltre i confini della loro proprietà.

Per saperne di più, guardate l'inquietante trailer ufficiale di A Quiet Place II.