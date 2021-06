A Quiet Place: il terzo film della saga è ufficiale, ma sarà uno spin-off!

Mentre A Quiet Place 2 continua a macinare numeri al box offic, dove ha registrato il miglior esordio post pandemia superando anche Godzilla vs Kong, Paramount ha deciso di portarsi avanti annunciando la data di uscita di nuovo film ambientato nello stesso mondo delle pellicole di John Krasinski.

La pellicola arriverà nelle sale il 31 marzo 2023, ma Deadline rivela che non si tratterà di un terzo capitolo della saga, bensì dello spin-off di A Quiet Place affidato alla regia di Jeff Nichols (Midnight Special, Mud, Take Shelter) di cui vi abbiamo parlato lo scorso novembre. Basato su un'idea originale di Krasinski, il film sarà prodotto da quest'ultimo tramite la Sunday Night e dalla Platinum Dunes di Michael Bay.

Il progetto attualmente si trova alle primissime fasi di sviluppo, dunque per i primi dettagli sulla trama ci sarà da attendere ancora un po' di tempo.

In arrivo nelle sale italiane il prossimo 24 giugno, A Quiet Place II ha esordito negli USA durante il weekend del Memorial Day e, nonostante il limite di ingressi ridotto al 50% ancora in vigore in California e altri 20 stati, ha riportato in vita il botteghino americano con un debutto da 57 milioni di dollari incassati in appena quattro giorni, il 3% in più rispetto al primo capitolo.