A Quiet Place: Day One, la star di Stranger Things Joseph Quinn si aggiunge al cast!

Una nuova avventura è all'orizzonte per l'amatissimo Joseph Quinn, che ha conquistato i cuori degli spettatori vestendo i panni di Eddie Munson nella quarta stagione di Stranger Things.

Come riportato da Deadline, l'attore è in trattative per recitare al fianco di Lupita Nyong'o in A Quiet Place: Day One, il prequel del franchise che sarà scritto e diretto da Michael Sarnoski. Ad oggi non sono stati rivelati dettagli sulla trama del film, previsto per l'8 marzo 2024.

Come ben sapete, Day One non è l'unico film del franchise in programma. Infatti, John Krasinski tornerà per dirigere il terzo capitolo della serie principale, che dovrebbe arrivare nelle sale nel 2025. La prima pellicola, che ha segnato il debutto alle regia di un horror per Krasinski, è stata ben accolta da pubblico e critica nel 2018 ed è stata seguita da un secondo capitolo nel 2020.

A Quiet Place: Day One doveva originariamente uscire nelle sale il 22 settembre 2023 ma è stato rinviato da Paramount insieme al nuovo film di John Krasinski If, che vedrà l'attore recitare al fianco di Ryan Reynolds: precedentemente previsto per novembre 2023, If adesso uscirà il 24 maggio 2024.

E voi state aspettando questo nuovo progetto? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati per non perdervi i prossimi aggiornamenti!