A Quiet Place: Day One, Lupita Nyong'o nel cast del prequel della saga!

Quello di A Quiet Place è un mondo che John Krasinski ha ideato con l'idea di scavare sempre più a fondo, non limitandosi a raccontare la storia di Evelyn e della sua famiglia, ma permettendoci di conoscerne vari aspetti: in questo discorso va quindi ad inserirsi A Quiet Place: Day One, di cui conosciamo finalmente il nome della protagonista.

Per la regia di Micheal Sarnoski, subentrato in seguito al forfait di Jeff Nichols, A Quiet Place: Day One potrà infatti contare sul talento di Lupita Nyong'o, prima protagonista annunciata ufficialmente nel cast di questo spin-off che, a questo punto, si presenta come un progetto sempre più interessante.

La star di Black Panther e Noi andrà quindi presumibilmente a reggere sulle sue spalle il ruolo di protagonista del film, raccogliendo quindi l'eredità dell'ottima Emily Blunt vista nei due capitoli della saga principale: al momento non sono comunque stati rilasciati ulteriori dettagli sul personaggio di Nyong'o, così come nulla ancora ci è dato sapere circa la trama di questo film che, in ogni caso, andrà presumibilmente a raccontarci la genesi dell'invasione delle creature dall'udito ipersensibile.

Cosa ne dite? Il coinvolgimento di Lupita Nyong'o fa ben sperare anche voi sulla riuscita di questo prequel? Diteci la vostra nei commenti! Vi ricordiamo, intanto, che A Quiet Place: Day One è recentemente stato rinviato.