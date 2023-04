A Quiet Place: Day One, John Krasinski rivela la prima clip 'infernale' del prequel

Vi siete mai chiesti come ha avuto inizio l'apocalisse aliena che ha decimato la vita sulla Terra nell'Universo di A Quiet Place? John Krasinki lo rivelerà in A Quiet Place: Day One. Una clip esclusiva del sequel è stata presentata nel corso del CinemaCon!

Il filmato annunciato dal produttore John Krasinki mostra la vivace New York che noi tutti conosciamo. L'inquadratura si concentra sul personaggio interpretato da Lupita Nyong'o che sonnecchia su un autobus mentre accarezza il suo gatto. Ad un certo punto la giovane realizza di trovarsi sul retro del mezzo e guardando fuori si rende conto di essere arrivata all'inferno tra edifici distrutti ed esplosioni. Il resto della clip mostra i tentativi di Nyong'o di sopravvivere mentre gli alieni distruggono il mondo in cui sono ambientati A Quiet Place e A Quiet Place II.

Scritto e diretto da Michale Sarnoski, A Quiet Place: Day One sarà interpretato dalla star di Stranger Things Joseph Quinn che si unisce a Alex Wolff, Djimon Hounsou e Denis O'Hare. I produttori includono Krasinski, Michael Bay, Andrew Form e Brad Fuller. Allyson Seeger e Vicki Dee Rock saranno i produttori esecutivi. Le riprese del prequel di A Quiet Place sono iniziate lo scorso febbraio: il film horror arriverà nelle sale il 7 marzo 2024.