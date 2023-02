A Quiet Place: Day One, John Krasinski annuncia l'inizio delle riprese! Le prime foto

Il creatore del franchise A Quiet Place, John Krasinski, ha comunicato ufficialmente l'inizio delle riprese del prequel, A Quiet Place: Day One, pubblicando su Twitter un 'immagine che lo ritrae sul set con il ciak in mano. Il film sarà nelle sale nel marzo 2024. Krasinski ha pubblicato anche le prime immagini del backstage.

Nelle foto si vedono Lupita Nyong'o e il regista Michael Sarnoski. Krasinski ha esternato tutto il proprio entusiasmo per la lavorazione appena iniziata.



"Con il maestro Michael Sarnoski e la leggendaria Lupita Nyong'o. Non vedo l'ora di vedere quali magie evocheranno" ha scritto nella didascalia Krasinski.

Da un'idea di John Krasinski, A Quiet Place: Day One è diretto da Michael Sarnoski (Pig). Il prequel racconterà l'arrivo degli alieni che conquisteranno completamente il mondo come immaginato per la prima volta da Krasinski nel primo film del 2018.



Anche Joseph Quinn sarà nel cast di A Quiet Place: Day One; l'attore è conosciuto per il ruolo di Eddie nella serie tv Netflix, Stranger Things. Nel film reciterà anche Alex Wolff.



Non perdetevi la nostra recensione di A Quiet Place, il primo film della saga con protagonisti John Krasinski ed Emily Blunt, colleghi sul set e coniugi nella vita di tutti i giorni.

Il prequel espanderà ulteriormente l'universo di A Quiet Place mostrando una prospettiva diversa che oltrepassa lo sguardo della famiglia Abbott protagonista dei primi due avvincenti lungometraggi horror del franchise.