A Quiet Place: Day One,il terrificante trailer dello spin-off della saga di John Krasinski

L'universo di A Quiet Place si amplia con lo spin off Day One che seguirà l'invasione aliena nella città più rumorosa del mondo: New York! Con Lupita Nyong’o che passa dai doppelgänger di Jordan Peele al mondo post-apocalittico ideato da John Krasinski, e la star di Stranger Things Joseph Quinn ci addentriamo nel primo teaser del film!

Il primo teaser trailer ci mostra uno scorcio di una tranquilla giornata a New York: mentre il personaggio di Lupita Nyoung'o passeggia per le vie della città con il suo gatto, il cielo si illumina. Ma la clip non sta che raccontando i primi attimi dell'invasione aliena nel cuore della Grande Mela!

Joseph Quinn ha già avuto a che fare con un certo umanoide spaventoso in Stranger Things e adesso vedremo come se la caverà con le creature corazzate di A Quiet Place: le prime immagini lo vedono in compagnia di Lupita Nyoung'o e un gatto, mentre Quinn in abiti più seriosi rispetto alla "divisa" da metallaro della serie TV Netflix sembrerebbe intento più a risolvere un mistero che a scappare dagli alieni.

Con il cambio data per l'uscita di A Quiet Place: Day One ci vorrà ancora un po' per scoprire come i newyorkesi hanno affrontato gli alieni dal sensibilissimo udito ma, nell'attesa, potete recuperare la nostra recensione di A Quiet Place!