A Quiet Place: Day One, annunciato il titolo del primo spin-off della saga!

Il mondo popolato da alieni dall'udito ipersensibile ideato da John Krasinski ci ha al tempo stesso terrorizzati e affascinati: i primi due A Quiet Place ci hanno presentato un universo dagli enormi margini di crescita, i cui confini continueranno ad allargarsi grazie al primo spin-off di cui proprio in queste ore è stato annunciato il titolo.

Qualche mese dopo l'ufficializzazione dello slittamento di A Quiet Place III, che dovrebbe arrivare in sala non prima del 2025, Paramount ha infatti spostato l'attenzione sul prequel in arrivo nel 2023, che stando a quanto abbiamo appreso pochi minuti fa verrà presentato al pubblico con il titolo di A Quiet Place: Day One.

Diretto dal regista di Pig Michael Sarnoski (subentrato a Mike Nichols, inizialmente annunciato come regista dello spin-off), il film sarà il primo capitolo del franchise a non vedere John Krasinski dietro la macchina da presa, e presumibilmente ci permetterà di approfondire il discorso sugli albori dell'invasione delle misteriose creature, riportandoci a quei drammatici momenti mostratici già durante il prologo di A Quiet Place 2.

"John ha un sacco di idee che potrebbero funzionare. Penso volesse prima conoscere la reazione della gente a questo [secondo film] prima di concentrarsi sul terzo. Ma ha un paio di ottime idee" sono state le parole con cui, qualche tempo fa, Emily Blunt ha parlato del futuro della saga. Qui, intanto, trovate alcuni validi consigli se avete apprezzato A Quiet Place.