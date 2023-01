A Quiet Place: Day One, annunciato un'altra grande new entry nel cast dello spin-off

Dopo la conferma dell'ingresso di una star di Stranger Things nel cast di A Quiet Place Day One, lo spin-off della saga fanta-horror creata, scritta, diretta e interpretata da John Krasinski ha trovato un nuovo protagonista.

Si tratta di Alex Wolff, apprezzato co-protagonista di uno degli horror più amati degli ultimi anni, Hereditary di Ari Aster: il giovane attore tornerà dunque a lavorare con il regista Michael Sarnovski, che guiderà lo spin-off Day One e che lo aveva già diretto nel suo film d'esordio, l'acclamato Pig con Nicolas Cage. Il ruolo di Wolff e tutto ciò che riguarda i dettagli della storia di A Quiet Place: Day One al momento sono tenuti segreti, ma sappiamo che il cast sarà guidato dalla protagonista Lupita Nyongo, attrice premio Oscar vista recentemente in sala con Black Panther: Wakanda Forever e fattasi conoscere dai fan dell'horror con Noi di Jordan Peele.

A Quiet Place (2018) ha incassato 341 milioni di dollari con un budget di 17 milioni di dollari e ha ottenuto un enorme successo di critica. A Quiet Place Part II (2021) è stato rinviato numerose volte a causa della pandemia, e da marzo 2020 è rimbalzato all'estate del 2021, guadagnando un rispettabile 297,4 milioni in tutto il mondo con un budget di 55 milioni. Inoltre, la saga di A Quiet Place è stata un grande successo anche su Paramount+, contribuendo ad attirare abbonati al momento del lancio della piattaforma di streaming.

Day One ha una data d'uscita fissata all'8 marzo 2024.