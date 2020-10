A Quiet Place, i creatori rivelano un loro approccio a un film di Resident Evil

Durante la promozione del loro nuovo film, Hunt, gli sceneggiatori Scott Beck e Bryan Woods hanno avuto modo di tornare a parlare del loro primo film da autori cinematografici, A Quiet Place diretto da John Krasinski, soffermandosi anche su di un loro eventuale approccio a un adattamento cinematografico di Resident Evil.

I due autori rivelano proprio di aver brevemente accarezzato l'idea di una trasposizione del videogioco Capcom, per cui hanno addirittura avuto un incontro ma non relativo al reboot cinematografico con Kaya Scodelario.



Dicono Beck e Woods: "Dopo A Quiet Place, molti progetti hanno attraversato la nostra scrivania. Ad alcune cose abbiamo detto 'oh wow, grazie per aver pensato a noi, è davvero un onore', ma alla fine non era la cosa giusta. La cosa più succosa tra i progetti in scrivania che abbiamo accarezzato per un breve periodo e che saremmo ancora adesso aperti a esplorare ulteriormente verso una direzione oltraggiosa è Resident Evil. Loro però volevano qualcosa di più convenzionale, crediamo, ma noi eravamo seriamente interessanti".



Continuano: "Volevamo accostarci a Resident Evil come Sam Mendes ha fatto con 1917 e fare qualcosa di completamente unico e originale nel genere degli zombie movie, che è un genere comunque in forte ristagno".



Cosa ne pensate?