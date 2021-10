A Quiet Place, brutte notizie: Jeff Nichols lascia la regia del misterioso film spin-off

Il terzo film della saga di A Quiet Place è stato annunciato in fretta e furia a giugno dopo il successo del secondo episodio diretto da John Krasinski, ma a quanto pare il progetto ha subito una battuta d'arresto.

Come riportato da Deadline, infatti, il regista Jeff Nichols, scelto dalla Paramount per dirigere lo spin-off, ha lasciato il progetto: tuttavia, prima di pensare a marette ed acredini varie ed eventuali tra l'autore e lo studio, c'è da precisare che le due parti si sono lasciate amichevolmente, anzi, non si sono lasciate affatto. Stando al report, infatti, Nichols è stato 'dirottato' verso un altro film di fantascienza (ancora senza titolo) che svilupperà sempre per la Paramount. Per quanto riguarda lo spin-off di A Quiet Place, al momento non è stato ancora annunciato un sostituto per la regia.

La Paramount ha fissato la data d'uscita del threequel di A Quiet Place per il 31 marzo 2023. Sebbene la storia sia basata su un'idea originale del regista e star del franchise John Krasinski, il nuovo film A Quiet Place non sarà una "Parte III" con gli stessi personaggi dei due capitoli precedenti, quanto piuttosto uno spin-off con una nuova storia e dei nuovi protagonisti: i dettagli della trama vengono tenuti segreti, con Michael Bay, Andrew Form e Brad Fuller ancora tra i produttori tramite la loro Platinum Dunes. Krasinski ritornerà come produttore attraverso il suo banner Sunday Night con il partner Allyson Seeger, che funge da produttore esecutivo.

Secondo una nuova classifica basata su uno studio scientifico, A Quiet Place 2 è uno degli horror più spaventosi di sempre.