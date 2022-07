A quiet place, brutte notizie per i fan della saga: il prequel Day One è stato rinviato!

A Quiet Place Day One sarà il nuovo capitolo della saga di A Quiet Place creata dal produttore, sceneggiatore, interprete e regista John Krasinski, ma in queste ore la Paramount Pictures ha deciso di rinviare la data d'uscita per l'atteso prequel spin-off.

A Quiet Place: Day One, che sarà diretto dal regista di Pig Michael Sarnoski, doveva originariamente uscire nelle sale il 22 settembre 2023. Ora però il film è stato ora posticipato all'8 marzo 2024. Questa nuova data di uscita primaverile è in linea con quelle delle prime due puntate del franchise, in precedenza usciti rispettivamente ad aprile e a maggio. Inoltre, insieme al posticipo del nuovo film di A Quiet Place al 2024, la Paramount ha rinviato anche il nuovo film di John Krasinski If, che vedrà Krasinski anche davanti alla cinepresa insieme al coprotagonista Ryan Reynolds: precedentemente previsto per novembre 2023, If adesso uscirà il 24 maggio 2024.

Ricordiamo che né Krasinski né Emily Blunt appariranno in A Quiet Place: Day One, poiché il film seguirà le storie di nuovi personaggi durante le prime ore della cataclismatica invasione aliena al centro del franchise. Krasinski, tuttavia, rimarrà come produttore, insieme a Michael Bay, Andrew Form e Brad Fuller, con Allyson Seeger come produttore esecutivo. Il franchise, inoltre, tornerà anche con A Quiet Place 3, che continuerà la storia della saga principale e arriverà nel 2025.

Quali sono le vostre aspettative? Siete fan della saga di A Quiet Place? Ditecelo nei commenti!