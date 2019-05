A Quiet Place 2: anticipata la data di uscita dell'atteso sequel

Secondo quanto riportato dall'autorevole Deadline, Paramount ha deciso di anticipare di due mesi l'uscita di A Quiet Place 2, atteso sequel dell'horror diretto da John Krasinski.

Inizialmente previsto per il 15 maggio del prossimo anno, A Quiet Place 2 debutterà negli Stati Uniti il 20 marzo 2020.

Con la nuova data di uscita il sequel arriverà nelle sale appena due settimane dopo il periodo di release del primo capitolo, che l'anno scorso ha firmato uno straordinario debutto da 50 milioni di dollari nel weekend per finire la sua corsa a 340 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, a fronte di un budget di soli 17 milioni.

Il report ci fa inoltre sapere che Paramount tapperà il buco lasciato da Sonic The Hedgehog, che recentemente è stato rinviato al 2020 per permettere alla produzione di mettere mano al design del personaggio, con Playing With Fire, film che vede nel cast Judy Greer e John Cena.

A Quiet Place 2 sarà nuovamente diretto da John Krasinski e vedrà nel cast Emily Blunt, Noah Jupe e Millicent Simmonds, che riprenderanno i loro ruoli del film originale. Tra i protagonisti troveremo anche Cillian Murphy. Le riprese del film partiranno a luglio e tra i produttori figura anche Michael Bay. Qui potete leggere la nostra recensione di A Quiet Place.