A Quiet Place 3 è ufficiale! Il terzo film della saga uscirà nel 2025

Quella di A Quiet Place sembra essere una saga destinata a durare a lungo, e d'altronde le potenzialità non mancano di certo: dopo l'annuncio di uno spin-off di A Quiet Place in arrivo nel 2023, infatti, è arrivata proprio in queste ore l'ufficialità di un terzo capitolo del filone principale della saga ideata da John Krasinski.

A rivelarlo è stata proprio l'ex-star di The Office durante l'Investor Day di Paramount tenutosi durante questo martedì: l'uscita del film, che sarà quindi a tutti gli effetti un sequel dei primi due capitoli, è fissata per il 2025, mentre ancora nulla è stato svelato per quanto riguarda sceneggiatori e registi coinvolti.

Difficile, comunque, che sia ancora una volta Krasinski ad occuparsi della regia: l'attore ha già dato forfait per lo spin-off in uscita l'anno prossimo, che sarà infatti diretto da Michael Sarnoski; tutt'altro che improbabile, invece, che nel progetto vengano coinvolti nuovamente i protagonisti Emily Blunt e soprattutto Millicent Simmonds e Noah Jupe, già convincenti in occasione del primo capitolo e assurti al grado di vere e proprie star della serie nel corso del secondo film.

Noi, comunque, staremo con occhi e orecchie ben aperti in attesa di novità da parte di Paramount e Krasinski: nell'attesa di saperne di più, qui trovate la nostra recensione di A Quiet Place 2.