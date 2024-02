Che fine ha fatto A Quiet Place 3? Pessime novità sul nuovo film della saga

Che fine ha fatto A Quiet Place 3? Oltre al terrificante trailer ufficiale di A Quiet Place: Day One, il primo spin-off della saga horror fantascientifica creata da John Krasinski, in queste ore sono emerse novità dal fronte principale, ma purtroppo non sono delle migliori.

Sul magazine Entertainment Weekly, che ha pubblicato una succosa anticipazione in esclusiva per A Quiet Place: Day One, ha confermato che A Quiet Place 3 è stato rimosso dal calendario delle uscite Paramount: il film, un sequel diretto di A Quiet Place: Parte 2, era previsto originariamente per un generico 2025, ma sebbene sia ancora in lavorazione pare che sia andato incontro a dei rallentamenti che potrebbero farne slittare l'uscita.

I fan del franchise di John Krasinski dovranno dunque 'accontentarsi' di questo primo, interessante spin-off, A Quiet Place: Day One, che uscirà il 28 giugno 2024: il film sarà un prequel che esplorerà i primi giorni dell'invasione aliena che ha distrutto la civiltà umana nell'universo narrativo della saga, una timeline intercettata solo per pochi minuti in A Quiet Place: Parte 2, film dal quale tornerà anche l'attore veterano Djimon Hounsou, che sarà tra i protagonisti di Day One. Il nuovo capitolo, scritto e diretto dal regista di Pig Michael Sarnoski, sarà ambientato a New York, una delle metropoli più rumorose del mondo, e avrà per protagonisti la vincitrice dell'Oscar Lupita Nyong'o e la star Stranger Things Joseph Quinn, uno dei nomi più caldi - letteralmente - per il cast di Fantastici 4 dei Marvel Studios.

Restate con noi per tutte le prossime novità sulla saga di A Quiet Place.