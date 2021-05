A Quiet Place 2 vince al box office, William Friedkin lo esalta: 'Un nuovo classico'

Mentre già si parla di A Quiet Place 3, John Krasinski ed Emily Blunt possono esultare per lo straordinario successo fatto registrare al debutto dal loro nuovo film A Quiet Place 2.

Il sequel horror prodotto e distribuito da Paramount ha infatti guadagnato la bellezza di $19,3 milioni di dollari da 3.726 sale nella sola giornata di venerdì, inclusi $4,8 milioni di dollari dalle anteprime di giovedì, e si sta preparando a superare tutte le aspettative con un weekend di 4 giorni da $57 milioni di dollari.

Con così tanta incertezza intorno al botteghino a causa del COVID-19, gli studios hanno iniziato ad esortare gli analisti chiedendo di non confrontare più le uscite di quest'estate con quelle degli anni passati. Eppure A Quiet Place - Part II potrebbe eguagliare il debutto da $50 milioni del suo predecessore, uscito nel 2018, quasi che il limite di ingressi ridotto al 50% ancora in vigore in California e altri 20 stati USA non possa nuocere alla sua performance.

Anche l'accoglienza della critica è stata molto calorosa per A Quiet Place 2, che attualmente vanta un punteggio del 90% su Rotten Tomatoes, e un A- su CinemaScore. A tal proposito, non possono che giovare le dichiarazioni di William Friedkin: il regista de L'esorcista, ha 'benedetto' il nuovo film di John Krasinski definendolo un "un nuovo classico del genere horror" ed esclamando su Twitter "il cinema è tornato!".

In Italia A Quiet Place 2 uscirà il 24 giugno prossimo: quali sono le vostre aspettative? Il primo capitolo vi era piaciuto? Ditecelo nei commenti!