A Quiet Place 2, superati i 100 milioni al botteghino: è record post-pandemico!

Un film molto atteso che avesse incassato 100 milioni di dollari al boxoffice nazionale sarebbe stato visto come un fallimento un paio di anni fa, ma adesso che A Quiet Place 2 di John Krasinski è divenuto il primo titolo a superare in patria questa soglia dopo la Pandemia di Coronavirus segna per il titolo un record assoluto.

Mentre Godzilla vs Kong e Mortal Kombat hanno dimostrato in America che i cinefili e anche il pubblico generalista stavano finalmente tornando in sala dopo una terribile annata, A Quiet Place 2 è la prova schiacciante che la ripresa sta finalmente imboccando la strada giusta, essendo proprio il film con Emily Blun il primo lungometraggio a raggiungere e superare la soglia dei 100 milioni di dollari in patria, divenendo il primo film post-pandemico a riuscirci.



Torneremo insieme ad Emily Blunt, Noah Jupe e Millicent Simmonds nel mondo ideato da Krasinski, dominato ormai dagli alieni e con la popolazione umana sopravvissuta costretta a vivere nel silenzio per non attirare questi esseri ciechi ma con un udito sopraffino. La storia del sequel è ancora avvolta nel mistero, ma sappiamo che gli alieni non saranno il solo problema che la Famiglia Abbott dovrà affrontare.



A Quiet Place II vede nel cast anche le new entry Cillian Murphy (Peaky Blinders, Inception) e Djimon Hounsou, scelto come sostituto del richiestissimo Brian Tyree Henry, che ha dovuto abbandonare il progetto per dedicarsi alle riprese de Gli Eterni della Marvel.



Dopo molti posticipi dovuti alla Pandemia di Coronavirus, l'attesissimo sequel è pronto a uscire finalmente nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 24 giugno 2021.



Quanto state aspettando il film? Vi è piaciuto il primo capitolo? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.