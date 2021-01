A Quiet Place 2, ancora un rinvio per il sequel con Emily Blunt: la nuova data di uscita

Dopo il rinvio di The King's Man e altri film Disney, arrivano delle brutte notizie anche sul fronte di Paraomunt Pictures, che ha deciso di posticipare nuovamente l'uscita di A Quiet Place 2.

Previsto fino a poche ore fa per aprile, l'atteso sequel con Emily Blunt è slittato per la terza volta a causa della pandemia globale e ora ha un debutto fissato al 17 settembre 2021. Come riportato da Deadline, in questo slot dovrà vedersela con la concorrenza di Assassinio sul nilo (20th Century Studios/Disney), Baby Boss 2 - Affari di famiglia (Universal) e la commedia d'azione The Man From Toronto con Woody Harrelson e Kaley Cuoco (Sony Pictures).

Nonostante Paramount sia stato uno degli studi più attivi nel vendere i propri titoli alle piattaforme streaming in questi mesi difficoltà - tra cui Il processo ai Chicago 7 a Netflix e Il principe cerca moglie 2 e Without Remorse ad Amazon- sembra invece riporre ancora una certa fiducia nelle prestazioni dell'horror diretto da John Krasinski. Ricordiamo infatti che, con 340 milioni di dollari incassati a fronte di un budget di 17 milioni, il primo capitolo si è rivelato una delle grandi sorprese del box office del 2018.

Intanto, Emily Blunt ha anticipato che A Quiet Place 2 sarà "molto più grande" rispetto al primo film.