A Quiet Place 2: nel poster IMAX continua la lotta per la sopravvivenza

Mancano solo un paio di settimane all'uscita di A Quiet Place 2, sequel del film di John Krasinski che torna alla regia con questo nuovo capitolo con protagonista Emily Blunt. Nel frattempo online è stato pubblicato un nuovo poster IMAX del film, nel quale è ritratta Evelyn Abbott in fuga - insieme ai figli - da una nuova terrificante minaccia.

In seguito ai mortali eventi del primo capitolo, la famiglia Abbott, ora composta da Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe, sono costretti ad affrontare i terrori del mondo esterno mentre continuano la loro lotta per la sopravvivenza in silenzio. Costretti ad avventurarsi nell'ignoto, si rendono presto conto che le creature che li minacciano quando producono un suono non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero.



Il film è stato classificato con un PG-13, a causa della presenza di 'terrore, violenza e immagini sanguinolente/inquietanti'.

Scritto, diretto e prodotto da John Krasinski, A Quiet Place 2 cerca di ottenere lo stesso successo del primo film, capace di posizionarsi al primo posto del botteghino americano con un incasso da 50 milioni di dollari mentre in Italia ha raggiunto il terzo posto del podio con 400.000 euro d'incasso.

Su Everyeye trovate una clip con la famiglia Abbott in fuga e un altro poster del sequel di John Krasinski.

A Quiet Place 2 punta ad un'apertura da 60 milioni di dollari in Nordamerica mentre in Italia il film dovrebbe uscire (emergenza Coronavirus permettendo) il prossimo 16 aprile.