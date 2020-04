A Quiet Place 2: Paramount rimanda l'uscita del sequel a settembre

Oltre ad aver rimandato Top Gun: Maverick a dicembre, Paramount ha messo mano all'intero calendario di uscite del 2020 per posticipare anche l'arrivo di A Quiet Place 2, l'atteso sequel con Emily Blunt che avrebbe dovuto debuttare lo scorso marzo.

Il film di John Krasinski, la cui uscita era stata sospesa a tempo indefinito a causa dell'emergenza Coronavirus, arriverà dunque nelle sale americane il prossimo 4 settembre, mentre restiamo in attesa di notizie riguardanti la distribuzione italiana (prevista inizialmente per il 16 aprile).

Secondo quanto riportato da The Wrap, Paramount ha anche spostato l'uscita di SpongeBob - Amici in fuga dal 22 maggio al 31 luglio, nella speranza che i cinema d'oltreoceano possano aprire regolarmente per la seconda metà della stagione estiva.

The Tomorrow War, l'action sci-fi di Chris McKay con protagonista Chris Pratt, raggiunge invece il nuovo spin-off di Spider-Man tra i titoli rimandati a data da definirsi, visto che il suo slot del 23 dicembre 2020 è ora occupato da Top: Gun Maverick.

Per quanto riguarda gli altri studi, ricordiamo che nei giorni scorsi Sony Pictures ha posticipato Morbius, Ghostbusters 3 e Uncharted, mentre Warner Bros. ha rimandato Wonder Woman 1984 ad agosto.

Ambientato dopo gli eventi del primo capitolo, A Quiet Place 2 vedrà la famiglia Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) alle prese con i pericoli del mondo esterno mentre proseguono la loro lotta per la sopravvivenza in silenzio. Obbligati ad avventurarsi nell'ignoto, presto però capiranno che le creature che cacciano seguendo i suoni non sono l'unica minaccia che si cela sul loro cammino.