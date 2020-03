A Quiet Place 2, un nuovo video dietro le quinte presenta il personaggio di Cillian Murphy

Nelle scorse ore Paramount Pictures ha condiviso sui propri canali un nuovo video dal dietro le quinte di A Quiet Place: Parte II, che presenta agli spettatori il nuovo personaggio misterioso interpretato da Cillian Murphy.

Come al solito, potete visionarlo comodamente in calce all'articolo.

C'è ancora molto che non sappiamo del suo personaggio, ma i trailer suggeriscono che potrebbe essere una sorta di nuovo protettore per la famiglia Abbott: la una nuova featurette non ci mostra nulla di nuovo dal film, ma ci fornisce alcuni retroscena sul secondo capitolo e rivela l'entusiasmo del regista/sceneggiatore/produttore/interprete John Krasinski per far debuttare Murphy nell'universo del film.

A seguito degli eventi mortali del primo capitolo, la famiglia Abbott (i cui membri sono interpretati da Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe) deve ora affrontare i terrori del mondo esterno mentre continua la propria lotta per la sopravvivenza in un mondo che pretende il silenzio assoluto. Costretti ad avventurarsi nell'ignoto, si rendono presto conto che le creature aliene attratte dal suono non sono le uniche minacce che si nascondono oltre i confini della loro fattoria.

Scritto e diretto da John Krasinski, A Quiet Place: Parte II includerà anche Djimon Hounsou nel cast di new entry. La data di uscita nelle sale americane è fissata per il 20 marzo 2020, mentre in Italia la pellicola dovrebbe arrivare dal 16 aprile prossimo.

